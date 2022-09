Hannover (www.fondscheck.de) - Die Börse Hannover bietet Anlegern ab September den Handel mit Investmentfonds über den Fondshandel Hannover an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach dem Vorbild der Schwesterbörse in Hamburg, die den Fondshandel bereits 2002 als erste deutsche Börse eingeführt hat, können somit auch in Hannover Fonds einfach und günstig wie Aktien gekauft und verkauft werden. Damit erweitert die Börse Hannover ihr Handelsspektrum unter anderem auch um Exchange Traded Funds (ETFs) und trägt der hohen Nachfrage von Anlegern Rechnung. Der Fondshandel Hannover löst den Fondsservice Hannover ab, der Anlegern den Erwerb von Fonds zum Rücknahmepreis der jeweiligen Fondsgesellschaft ermöglichte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...