DATAGROUP spielt inzwischen in einer Liga mit CANCOM und BECHTLE. Der IT-Spezialist belegt, dass die Mischung aus organischem Wachstum und Zukäufen gut funktioniert. Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 noch 272 Mio. € und im laufenden Jahr 21/22 werden es rd. 500 Mio. € nach 444 Mio. € im Vorjahr. Die Zahlen untermauern dies. Umsatz hier + 4,9 % (nach neun Monaten + 12,7 %). Stark war der Sprung beim Ergebnis: EBITDA + 25,3 % auf 20,9 Mio. €. Somit sollte das EBITDA-Ziel von 72 bis 75 Mio. € für das Gesamtjahr (nach neun Monaten 58,3 Mio. €) übertroffen werden. Die Visibilität erachten wir als hoch, da DATAGROUP weder direkt noch indirekt von den Lieferkettenproblemen betroffen ist. Ein Sprung beim Eigenkapital um 21 % auf 114,3 Mio. € belegt zugleich die rasante Entwicklung beim freien Cashflow, welcher im kommenden Geschäftsjahr auf 4,40 € je Aktie steigen kann.