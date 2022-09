Daun (ots) -Nach umfassender Modernisierung wurde die Eifelmaar-Jugendherberge Daun jetzt wieder eröffnet.Die Corona-Pandemie und die notwendige Modernisierung hatten zur Schließung der Jugendherberge geführt. Jetzt wurde das Haus nach grundlegender Modernisierung und einer Investition von 2,2 Millionen Euro wieder eröffnet.Foyer, Rezeption, Restaurant, Veranstaltungsräume und die Gästezimmer wurden neu gestaltet, das äußere Erscheinungsbild der Jugendherberge aufgewertet und im Außenbereich wurden neue Spielmöglichkeiten geschaffen.Der Vorstandsvorsitzende der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Jacob Geditz, zeigte sich erfreut, dass mit der Modernisierung das Haus jetzt wieder eine Zukunft hat.Die Jugendherberge hat 130 Betten, vier unterschiedlich große Veranstaltungsräume, ein Bistro, eine Café-Bar und zwei Restaurant-Räume.In der Jugendherberge werden jährlich bis zu 20.000 Übernachtungen erwartet, so Jacob Geditz. Er wies auf die gesellschaftliche Bedeutung der Jugendherbergen hin für Kinder, Jugendliche, Familien und als außerschulischer Lernort, sowie für die Stärkung der touristischen Infrastruktur. Geditz kritisierte, dass die Jugendherbergen nicht in dem Investitionsförderprogramm für die Hotellerie berücksichtigt sind und forderte, dass die Jugendherbergen bei Investition nach den gleichen Förderrichtlinien bedacht werden. Modernisierung und Erhaltung der Jugendherbergen im Land ist nur möglich, wenn die Investitionen auch vom Land unterstützt werden.Pressekontakt:Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandIn der Meielache 155122 MainzAnsprechpartner:Jacob Geditzgeditz@diejugendherbergen.dewww.DieJugendherbergen.deOriginal-Content von: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106654/5311041