Es ist seit ewigen Zeiten der dringendste Feature-Wunsch in der Twitter-Community, jetzt bewegt sich endlich was in Sachen Edit-Funktion. Der Test beschränkt sich aber vorerst auf ein sehr exklusives Publikum. Wenn es um die Hitliste der fehlenden Features auf Twitter geht, dann findet sich da quasi seit Gründung der Plattform ein Feature ganz oben: die Möglichkeit, Tweets zu editieren. Ärgerliche Schreibfehler, falsches Tagging - für all diese Dinge gilt bisher: was drin ist, bleibt drin. Einzige Möglichkeit: Tweet löschen und neu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...