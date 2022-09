Investmentfonds haben die stärkste Outperformance seit der Finanzkrise erbracht. Doch welche Titel sind die Renditebringer, die den Fonds zum Erfolg verholfen haben? Welche Aktien Ihr Fonds haben sollte.

Investmentfonds, also große, von Investmentmanagern professionell verwaltete Anlagebestände, erleben aktuell ihr leistungsstärkstes Jahr seit einem Jahrzehnt. Das hat eine Analyse des Investmentbankingunternehmens Goldman Sachs ergeben, wie CNBC berichtet.

"Die Mehrheit der Investmentfonds hat im Jahr 2022 ihre Zielsetzungen so weit übertroffen wie seit 2009 nicht mehr", schreiben die Goldman-Analysten in ihrem Bericht von Ende August. So habe die Hälfte der großen Aktiengesellschaften - sogenannte "Large-Cap"-Publikumsfonds, in die auch Privatanleger investieren können - den Markt geschlagen. Damit liegen sie über ihrem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 34 Prozent. "Diese überragende Leistung ist der schnellsten Trendwende hin zu Cash seit der Finanzkrise geschuldet", begründet Analyst Cormac Conners die Entwicklung. Die Goldmänner legen derzeit durchschnittlich 2,4 Prozent gemessen an ihrem Portfolio an Barmittel zurück. Anfang des Jahres waren es noch 1,5 Prozent.

Doch nicht jeder Investmentfonds verzeichnet einen derartigen Erfolg: Beispielsweise erleben Tech-Aktien momentan ihre schlechtesten Wertentwicklungen aller Zeiten, stellen die Analysten fest. Dies sei auf eine schlechte Wertpapierauswahl bei den großen Technologiewerten zurückzuführen: "Titel, die Wachstumsmanager mit 'übergewichtet' bewertet hatten, haben am meisten zu kämpfen." Außerdem hätten Fonds, die Apple stark unterbewertet hatten, die Kursentwicklung erheblich belastet. Auf diese Weise seien dem durchschnittlichen Portfolio höhere Renditen vorenthalten geblieben. "Dabei hat Apple den S&P in diesem Jahr bisher um sieben Prozentpunkte übertroffen", ergänzt Analyst Conners.

In der zweiten Jahreshälfte haben sich Wachstumsfonds dennoch stark erholt, wofür die letzte Kursrallye verantwortlich ist. Fondsmanager hätten ihr Portfolio mit großen Technologiewerte wie Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia und Alphabet aufgestockt. Neben Nvidia erfuhren die Chip-Aktien Advanced Micro Devices und NXP Semiconductors große Beliebtheit - obwohl mehrere Chip-Hersteller auch vor einer nachlassenden Nachfrage gewarnt haben. Die Meta-Wertpapiere seien unverändert geblieben, so Conner.

Ebenfalls beliebt waren Anteile an Warren Buffets Berkshire Hathaway. Der Hedgefonds hat in den Baissen zugeschlagen und Anteile an Apple, Occidental Petroleum, Chevron und die Versicherung Alleghany komplett übernommen. Andere Aktien, die auf Goldmans Liste stehen, sind Netflix Visa, United Parcel Service und Charles Schwab.

Demgegenüber reduzierten Investmentfonds ihre Anteile an konjunkturabhängigen Aktien stark, etwa Industrie-, Energie-, Rohstoff- und Finanzaktien. Am häufigsten minimiert haben die Investmentfonds ihre Beteiligung an Salesforce. Auch auf der Abstiegsleiter: das deutsche Chemieunternehmen Linde, der Marlboro-Hersteller Altria Group, das in Illinois ansässige Pharmaunternehmen AbbVie und Johnson & Johnson - sie alle verloren zehn Basispunkte.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0079031078,US0231351067,US0378331005,US0846701086,US79466L3024,US02079K3059,US38141G1040,US5949181045,US67066G1040,US88160R1014,NL0009538784,US30303M1027