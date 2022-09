US-Regierung verbietet Nvidia Chipexporte nach China und Russland

Werbung



Die US-Regierung verbietet es Nividia die A100 Produkte und deren mögliche Nachfolger nach China und Russland zu exportieren. Als Grund für das Verbot werden mögliche militärische Anwendungen angeführt. Außerdem: Nutzen Sie die Relative Stärke und das Momentum mit unserem Trendkompass!



Nvidia's A100 Chips werden mehrheitlich in Zentren für künstliche Intelligenz, Datenanalyse oder high-performance Anwendungen benötigt. Aufgrund dessen verweist die US-Regierung auf die mögliche Benutzung der Chips in modernen Waffensystemen. Aus diesem Grund verbietet die Regierung den Export nach Russland und China inklusive Hongkong. Nvidia selbst gab bekannt keine Produkte nach Russland zu verkaufen. Durch die neuen Maßnahmen gehen jedoch rund 400 Millionen Dollar an potentiellen Verkäufen verloren. Es wird nun versucht die geplanten Verkäufe der A100 Chips durch alternative Produkte zu kompensieren. Es besteht laut Nvidia jedoch die reelle Gefahr, dass dadurch die Entwicklung des A100 Chips auf lange Sicht behindert wird.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

