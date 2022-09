Der September ist ohnehin statistisch gesehen der schwächste Monat für Aktien. Dazu kommen aktuell die erhöhten Zinserwartungen gegenüber EZB und FED aufgrund der zuletzt auf 9,1 Prozent gestiegenen Inflation in der Eurozone. Deswegen sollten diese 5 Aktien im September in ihrem Depot nicht fehlen. Von Michelle Jura Impfstoff-Aktien vor heißem Herbst In der Pandemie haben Impfstoffhersteller wie BioNTech und Moderna große Kursgewinne einfahren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...