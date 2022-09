Chur (ots) -Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erhält erneut den Award "Best Recruiter Schweiz". In der diesjährigen Auswertung geht die Bank zum sechsten Mal in Folge als Siegerin in der Branche Banken/Finanzdienstleistung hervor und wird vierte in der Gesamtwertung. Im Rahmen der Studie wurden die grössten 447 Arbeitgeber in der Schweiz und Liechtenstein getestet.Der internationale Career-Verlag untersucht jährlich das Personalmarketing und die Recruiting-Qualität von Unternehmen in der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich. Die GKB gewinnt dabei zum sechsten Mal das Gold-Zertifikat "Best Recruiter Schweiz" in der Kategorie Banken/Finanzdienstleistung. In der Gesamtwertung aller untersuchten Schweizer Unternehmen erreicht die GKB das viertbeste Ergebnis."Der wiederholte Gewinn des Best Recruiter Awards ist die Folge der permanenten Weiterentwicklung unserer Arbeitgebermarke sowie unserer Personalmarketing-Aktivitäten. Wir freuen uns über die Auszeichnung. Sie ist eine Bestätigung, dass die Qualität auch den objektiven Kriterien des Career Instituts standhält", sagt Alexander Villiger, Leiter Personal der GKB."Best Recruiters" ist die grösste wissenschaftliche Studie über Personalrekrutierung im deutschsprachigen Raum. Sie bewertet die grössten Unternehmen anhand von 225 Kriterien, gegliedert in verschiedene Säulen. Diese beinhalten: Online-Recruiting-Präsenz, Online-Stellenanzeigen sowie der Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern.- Informationen zur Studie von Best Recruiters (https://bestrecruiters.eu/die-studie/methodik/)- Informationen zur GKB: gkb.ch/arbeitgeberin (https://jobs.gkb.ch/de)Pressekontakt:Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11 /Graubündner Kantonalbank, Medien & Investor Relations, Postfach, 7001 Churmedien@gkb.ch / gkb.ch/medienOriginal-Content von: Graubündner Kantonalbank GKB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003268/100894212