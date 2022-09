Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US1630751048 Cheetah Mobile Inc. 01.09.2022 US1630752038 Cheetah Mobile Inc. 02.09.2022 Tausch 5:1

CA64886W2031 American Potash Corp. 01.09.2022 CA02906A1084 American Potash Corp. 02.09.2022 Tausch 1:1

US81362J3086 Vivani Medical Inc. 01.09.2022 US92854B1098 Vivani Medical Inc. 02.09.2022 Tausch 1:1

US82452L2034 Shiftpixy Inc. 01.09.2022 US82452L3024 Shiftpixy Inc. 02.09.2022 Tausch 100:1

CA1351011038 Canada House Cannabis Group Inc. 01.09.2022 CA13509T1057 Canada House Cannabis Group Inc. 02.09.2022 Tausch 30:1

