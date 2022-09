Die Talfahrt am US-Aktienmarkt hat sich auch zur Handelsstart am Donnerstag fortgesetzt. Vor dem morgigen Arbeitsmarktbericht ist die Zurückhaltung bei den ohnehin, durch die jüngste Rede von Notenbank-Chef Jerome Powell, verunsicherten und nervösen Anlegern groß. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 verzeichnen derweil weitere Kursverluste.Der US-Notenbankchef Jerome Powell hatte mit seiner Rede am vergangenen Freitag die Zinssorgen erneut aufflammen lassen, indem er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...