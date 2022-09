Ascent, ein wegweisendes europaweites Unternehmen für digitale Dienstleistungen meldet die Akquisition von Tekaris einem deutschen Software-Entwicklungsunternehmen, das auf Datenanalyse und Cloud-Integration spezialisiert ist. Es handelt sich um einen bedeutenden Meilenstein für Ascent, das einen neuen deutschen Markt für sein Leistungsangebot erschließt und auf dem Ruf der Firma Tekaris für außergewöhnliche Qualität, technische Ausgereiftheit und ausgeprägte vertikale Spezialisierung in streng regulierten komplexen Bereichen wie der Rückversicherungsbranche aufbaut.

Die Firma Tekaris mit Sitz in München wurde 2010 gegründet, hat ca. 70 Mitarbeiter und Einnahmen in Höhe von 8 Millionen Euro von einem dauerhaften Kundenstamm, zu dem u. a. Munich Re und 1-2-3 TV gehören. Die Akquisition von Tekaris bedeutet für Akzent einen weiteren Schritt nach vorn bei seinem ehrgeizigen Vorhaben, starke Kompetenzen in den Bereichen Daten, Software und Cloud zu kombinieren, um seinen Kunden, zu denen BrewDog, Hive, Radio Times, BDO und das "England and Wales Cricket Board" gehören, digitale Erfahrungen und Lösungen auf Weltklasseniveau zu bieten. Die Übernahme signalisiert auch den Abschluss des Plans von Ascent, fünf bedeutende Talentschmieden in Europa einzurichten, durch die Großbritannien, Malta, Bulgarien und Portugal miteinander verbunden werden. Die starken Microsoft-Referenzen von Tekaris sind präzise auf Ascents strategische Konzentration auf das Azure-Ökosystem ausgerichtet, wobei den technischen Erfahrungen von Ascent aufgebaut wird.

Die Tekaris-Gründer und -Geschäftsführer Konrad Pfeffer, Robert Rimmele und Josef Stegschuster werden umgehend zu einem Teil des Ascent-Führungsteams, das die schnelle Ausweitung von Ascents strategischem deutschen Zentrum beaufsichtigt.

Stewart Smythe, CEO bei Ascent, erklärt: "Die Etablierung von Ascent auf dem deutschen Markt ist schon immer ein kritischer Bestandteil unseres Plans gewesen. Tekaris ist mit Abstand eines der technisch ausgereiftesten Unternehmen, die wir angetroffen haben, und die Stärke seiner vertikalen Ausrichtung ist sehr attraktiv. Wir arbeiten bereits seit einigen Monaten mit der Firma zusammen und sind beeindruckt von der Qualität ihrer Arbeit und ihren Mitarbeitern, die eine wirklich hervorragende Einstellung zu dem täglichen geschäftlichen Kontext ihrer Kunden an den Tag legen. wirdden Ruf von Tekaris für ingenieurtechnische Qualität und Problemlösungen in streng regulierten komplexen Branchen fortführen und darauf aufbauen. Genauso wichtig ist, dass talentierte Teams von Tekaris die Möglichkeit erhalten, ihren Erfolg auszuweiten, mehr Kundenprojekte anzunehmen und eine robuste neue Maschinerie zur Geschäftsentwicklung und Talentanwerbung aufzubauen, um ihren ehrgeizigen Zielen gerecht zu werden."

Konrad Pfeffer, Gründer und geschäftsführender Teilhaber bei Tekaris, erklärt: "Wenn es um Fertigkeiten, Technologieplattform und Arbeitsethik geht, passen Tekaris und Ascent hervorragend zusammen. Wir haben von Anfang an eine starke Verbindung gespürt, und das professionelle Niveau auf allen Ebenen ist bei Ascent wirklich beeindruckend. Mit Ascent werden wir unser Geschäft als integralen Bestandteil einer internationalen Organisation ausweiten können, die uns ermöglichen wird, unseren Kunden eine größere Dienstleistungspalette anzubieten."

Simon Hitchcock, geschäftsführender Teilhaber bei Horizon Capital, ergänzt: "Tekaris ist eine wichtige Akquisition, stellt eine erhebliche Ausweitung das Geschäfts auf dem DACH-Markt dar und stärkt die vertikalen Möglichkeiten der Finanzdienstleistungen von Ascent. Wir freuen uns darauf, das Wachstum von Ascent in der DACH-Region sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu unterstützen."

Über Ascent

Ascent ist ein führendes europäisches Unternehmen für digitale Dienstleistungen, das Organisationen hilft, Daten, Software, Cloud und unternehmerische Ziele miteinander zu verbinden, um außergewöhnliche Resultate zu erreichen.

Ascent hat es sich zur Mission gemacht, Kunden dabei zu helfen, mit Hilfe neuester Technologien neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, Probleme zu lösen, ihr Potential zu entfalten, Gelegenheiten zu erzeugen und Erfahrungen zu verbessern. Die Expertenteams des Unternehmens setzen Fertigkeiten wie Software- und Datentechnik, Unternehmensintelligenz, fortschrittliche Analysetechniken und Datenwissenschaft, Cloud, IoT und ML ein, um Kunden dabei zu helfen, die Beziehung zwischen geschäftlichen Aspekten und Digitalisierung neu zu definieren und zu stärken.

Ascent mit Sitz in Großbritannien wurde 2005 gegründet und beschäftigt über 480 Technologiespezialisten in Europa und 14 Ländern weltweit. Ascent arbeitet mit über 180 Unternehmen in Großbritannien, Europa und Nordamerika zusammen, darunter BrewDog, Centrica (Hive), Bosch, BT, BDO und durch die Akquisition von Mango Solutions im Jahr 2020 GSK, Pfizer, AstraZeneca, Office of National Statistics und Hiscox.

Über Tekaris

Die 2010 gegründete Firma Tekaris ist ein deutsches Unternehmen für digitale Dienstleistungen mit Spezialisierung auf datengestützte Softwareprojekte.

Tekaris hilft Kunden in den Bereichen (Rück-)Versicherung, Einzelhandel und Gesundheitswesen bei Entwicklung, Implementierung und Ausführung anspruchsvoller Softwaresysteme. Seine Teams kombinieren Fertigkeiten bei Softwareentwicklung und Systemarchitektur mit Datentechnik und Unternehmensintelligenz.

Mit seinem web- und cloudbasierten Ansatz unterstützt Tekaris Kunden in Deutschland bei der Realisierung komplexer skalierbarer Softwarearchitekturen.

