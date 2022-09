Der Abwärtstrend, in dem sich die Varta-Aktie schon seit mehreren Monaten befindet, setzt sich fort. Am heutigen Donnerstag ist die Aktie auf tiefsten Stand seit April 2020 gerutscht. Die Stimmungen sind zunehmend pessimistisch. Aktuelle Lage Am Donnerstag markierten die Aktien des Batteriekonzerns Varta den tiefsten Stand seit April 2020. Die Varta-Aktie gilt als eine der schwächsten Werte des Tages und fällt heute um mehr als 7 Prozent auf 64,98 ...

