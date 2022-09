Lukrative Börsen-Chancen - Sichern Sie sich den neuen kostenlosen Report "4 gewinnt" von Chart-Profi Stefan Klotter: https://bit.ly/3AzY5tb Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, prognostiziert einen Zinsschritt von 0,75 Punkten für die EZB-Sitzung am 8. September. Dies könne so weitergehen bis in das erste Halbjahr 2023. Danach würden EZB und Fed ihre Zinsschritte beenden, meint Hellmeyer. Wie er das im Einzelnen begründet, sehen Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:22 Jackson Hole 01:04 Powells Paradigmenwechsel 03:28 EZB 06:53 Geldwertstabilität 08:00 Prognose Zinserhöhungen 09:55 Bedeutung für die Kapitalmärkte