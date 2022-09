Tecnotree, ein weltweit tätiger finnischer Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) und digitalen Dienstleistern (DSPs), meldete heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit MTN Nigeria mit einem Volumen von mehreren Millionen Dollar für den Einsatz seiner 5G-fähigen Digital-BSS-Lösungen.

Die Betreibergesellschaft strebt die Bereitstellung modernster digitaler Dienste an und hat sich für die cloud-native BSS Suite 5 von Tecnotree entschieden, um diesen Transformationsprozess voranzubringen. Der Vertrag sieht die Einführung einer kataloggesteuerten Auftragsabwicklung unter Verwendung der Digital BSS Suite von Tecnotree vor. Diese basiert auf offenen, vom TM Forum zertifizierten APIs, die durch einfache Integration und aufschlussreiche Kundeninteraktionen einen überlegenen digitalen Betrieb ermöglichen. Die Digital-Suite von Tecnotree bietet die Flexibilität, schnell und effizient einen Mix aus neuen Produkten und Dienstleistungen zu entwickeln, was kürzere Markteinführungszeiten und eine schnellere Wertschöpfung ermöglicht. Durch die Leistungsfähigkeit von 5G ermöglicht sie eine schnelle Einführung neuer Technologien, die aufgrund der schnelleren Aktivierung von Diensten zu Umsatzsteigerungen führen. Auf diese Weise können die Kunden umfassende Bestell- und Lieferprozesse mit termingerechten Lieferungen entwickeln und zugleich Fehler reduzieren sowie organisatorisch und technisch komplexe Abläufe verwalten.

Als Bestandteil dieses Transformationsprojekts wird Tecnotree auch seine nächste Serie von markterprobten BSS-Lösungen einsetzen Digital Customer Lifecycle Manager (DCLM), Digital Resource Management (DRM) und Digital Business Operations Dashboard (DBOD). Die Lösungen ermöglichen eine Einbeziehung von Kunden über alle Kanäle hinweg ("Omni-Channel Customer Engagement") und ein Customer-Journey-Management mit Hilfe eines datengestützten AIML-Ansatzes. Mit einfachen und benutzerfreundlichen Produkten und Erlebnissen wird dies ein schnelleres Onboarding von Kunden, eine 360-Grad-Kundensicht und vereinfachte Zahlungsprozesse ermöglichen. Das AIML-Business-Operation-Dashboard verschafft dem Management integrierte Echtzeit-Einblicke und erfüllt dabei die komplexen Anforderungen an die Berichterstellung durch die Betreibergesellschaft.

Tecnotree-CEO Padma Ravichander sagte: "Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft, mit der wir bei einem der größten Betreiber der Welt die digitale Transformation vorantreiben und sein Geschäftswachstum beschleunigen können. Der Einsatz der Lösungen wird nicht nur bei der Automatisierung mit einer Reihe neuer Funktionen und digitaler Möglichkeiten helfen, sondern auch die Geschäftsprozesse vereinfachen und einen effizienten Betrieb zu geringeren Kosten ermöglichen sowie zur Umsatzsteigerung durch neue digitale Dienstleistungsangebote beitragen. Die Transformation wird die BSS-Infrastruktur des Unternehmens weiter verbessern und es 5G-fähig machen. Auch über 5G hinaus ist die Tecnotree-Plattform in der Lage, integrierte End-to-End-Fintech-Dienste über unsere Plattform Tecnotree DiWA (Digital Wallet) bereitzustellen."

