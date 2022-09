News von Trading-Treff.de DAX mit Verlusten zum Septemberstart: Stehen die Jahrestiefs nun im Fokus? Dies geschah am ersten Handelstag des Monats. Der DAX startet schwach in den September Heute hat sich die Stärke der Statistik an der Börse wieder gezeigt. Bereits gegen Ende August sprachen wir über den statistisch schwächsten Börsenmonat des Jahres, der sich andeutete. Einige Anleger verabschiedeten sich bereits vor dem Monatswechsel aus dem Markt. ...

