Hoffnungen auf eine Trendwende wurden am Mittwoch mal wieder enttäuscht. Einmal mehr machten die Börsianer sich große Sorgen um weitere Zinserhöhungen und eine daraus möglicherweise resultierende Rezession. Wie gehabt setzte das vor allem Wachstumstiteln zu, die in besseren Zeiten bei den Anlegern noch sehr gefragt waren.Dazu gehört auch die Aktie von Plug Power (US72919P2020), welche kürzlich vom Widerstand bei 30 Euro nach unten abgeprallt war und sich nun immer weiter in die Tiefe zu bewegen scheint. Nach Verlusten von 2,8 Prozent im gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...