Gene Austin tritt als CEO zurück und wird Vorstandsvorsitzender

Paul Langenbahn, President von Quorum, übernimmt das Amt des CEO

Die personellen Veränderungen sollen die Cloud-First-Vision mit vernetzter Technologie voranbringen und die nächste Wachstumsphase beschleunigen

Quorum Software (Quorum), ein weltweit führender Anbieter von Software für die Energiewirtschaft, meldete heute, dass Gene Austin von seiner Funktion als Chief Executive Officer zurücktreten und das Amt des Vorstandsvorsitzenden im Unternehmen übernehmen wird. Paul Langenbahn, President des Unternehmens, wird die Nachfolge von Austin antreten und somit sowohl als President als auch als CEO fungieren. Diese Änderungen treten am 1. Oktober in Kraft.

"Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, CEO von Quorum zu sein", so Austin. "Das enorme Wachstum der vergangenen vier Jahre, das auch sechs erfolgreiche Übernahmen und die Fusion mit Aucerna umfasst, hat Quorum als weltweit führendes Softwareunternehmen für die Energiewirtschaft positioniert und die jährlichen Wachstumsziele des Unternehmens übertroffen. Aufgrund meiner Zusammenarbeit mit Paul Langenbahn im vergangenen Jahr und aufgrund seines reichen Erfahrungsschatzes bei der Führung von Technologieunternehmen kann ich mit großer Überzeugung sagen, dass er die richtige Führungspersönlichkeit ist, um die Vision und Wachstumsstrategie von Quorum weiter voranzubringen."

Paul Langenbahn ist seit Mai 2021 Präsident von Quorum, wo er vorrangig für die Leitung der weltweiten Kundenaktivitäten des Unternehmens verantwortlich zeichnet. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in führenden Positionen in den Bereichen Management, Vertrieb und Professional Services für weltweit operierende Anbieter von Unternehmenstechnologie. So war er unter anderem als President der Business Unit Commerce der NCR Corporation und als President der Hospitality Division von Radiant Systems tätig.

"Ich möchte mich bei Gene Austin und beim Vorstand dafür bedanken, dass ich Quorum durch diese nächste Wachstumsphase und durch die Zeit eines branchenweit grundlegenden Wandels führen darf", so Langenbahn. "In dieser spannenden Zeit im Öl- und Gasgeschäft drängt die Notwendigkeit einer cloudbasierten digitalen Transformation, um schnelle, genaue und entscheidungsreife Daten für die kritischen Operationen von Energieunternehmen auf der ganzen Welt zu liefern. Ich bin davon überzeugt, dass die Richtung, die Gene Austin eingeschlagen hat, sowie unsere ausgereiften, wegweisenden Lösungen unser Unternehmen für den langfristigen Erfolg gut positioniert haben."

"Wir sind überaus dankbar für die zahlreichen hervorragenden Beiträge, die Gene Austin für Quorum geleistet hat, und für das Fundament, das er für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens bereitet hat", so Scott Crabill, Managing Partner von Thoma Bravo. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Paul Langenbahn und mit der Unternehmensleitung, um diese schwungvolle Entwicklung fortzusetzen und die Mission des Unternehmens, die Transformation des Energiegeschäfts durch Technologie, voranzubringen."

Über Quorum Software

Quorum Software ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die Energiewirtschaft und betreut mehr als 1.800 Kunden in 55 Ländern entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Energiesektor. Die Lösungen von Quorum fördern das Wachstum und die Rentabilität von Energieunternehmen, indem sie Menschen, Workflows und Systeme mit entscheidungsrelevanten Daten verbinden. Vor zwanzig Jahren hat das Unternehmen die branchenweit erste Buchhaltungssoftware für Gasanlagen entwickelt, und heute optimieren seine Lösungen die Geschäftsabläufe mit branchenweit führenden Datenstandards und Integrationen. Die globale Energiebranche vertraut auf die Experten und Anwendungen von Quorum, um die Energiewende erfolgreich zu meistern und dabei heute und in Zukunft Mehrwert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter quorumsoftware.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

