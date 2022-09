DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,2% auf 12.781 Punkte - US-Schlussrally stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien hat sich am Donnerstag mangels neuer Unternehmensmeldungen nichts auffälliges getan. In der Breite legten die Kurse nach dem sehr schwachen Handelstag deutlich zu, gestützt von einer kräftigeren Erholung der US-Indizes von den Tagestiefs im Späthandel. Die Lufthansa-Aktie wurde bei Lang & Schwarz nach dem gut 3-prozentigen Minus im Xetra-Handel am Abend vor dem Streik der Piloten mit dem Markt 1,3 Prozent höher gesehen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.781,00 12.630,23 +1,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

