Die Spezifikation sieht eine Datenrate von bis zu 80 Gbit/s über USB Typ-C vor

Die USB Promoter Group hat heute die bevorstehende Veröffentlichung der Spezifikation USB4 Version 2.0 bekannt gegeben eine wichtige Aktualisierung, die eine Datenrate von bis zu 80 Gbit/s über Kabel und Stecker des Typs USB Type-C ermöglicht. Außerdem werden die Spezifikationen für USB Typ-C und USB Power Delivery (USB PD) aktualisiert, um die Voraussetzungen für diese höhere Durchsatzleistung zu schaffen. Es wird erwartet, dass alle genannten Spezifikationsaktualisierungen noch vor den diesjährigen Developer-Events der USB DevDays im November veröffentlicht werden.

Außerdem werden Protokollaktualisierungen für ein leistungsfähigeres Daten-Tunneling mit USB 3.2, DisplayPort und PCI Express (PCIe) vorgenommen, um die höhere Bandbreite optimal zu nutzen.

"Diese aktualisierte USB4-Spezifikation folgt erneut der USB-Tradition und verdoppelt die Datenleistung, um die Funktionalität des USB Typ-C-Ökosystems weiter zu stärken", so Brad Saunders, Chairman der USB Promoter Group. "Unter den Lösungen, die am meisten von dieser Geschwindigkeitsverbesserung profitieren, sind leistungsstärkere Displays, Speichersysteme und USB-basierte Hubs und Docks."

Zu den wichtigsten Merkmalen der aktualisierten USB4-Lösung gehören:

Betrieb mit einer Datenrate von bis zu 80 Gbit/s, basierend auf einer neuen Architektur mit physikalischer Schicht, bei Verwendung bestehender passiver USB Typ-C-Kabel mit 40 Gbit/s und neu definierter aktiver USB Typ-C-Kabel mit 80 Gbit/s

passiver USB Typ-C-Kabel mit 40 Gbit/s und neu definierter aktiver USB Typ-C-Kabel mit 80 Gbit/s Aktualisierung der Daten- und Display-Protokolle für eine optimale Nutzung der größeren verfügbaren Bandbreite Aktualisierungen der USB-Datenarchitektur unterstützen jetzt USB 3.2-Datentunneling mit einer Datenrate von über 20 Gbit/s Harmonisierung der neuesten Versionen der DisplayPort- und PCIe-Spezifikationen

Abwärtskompatibilität mit USB4 Version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3

Auf dem Programm der USB Developer Days 2022 stehen detaillierte technische Schulungen zu den neuesten Aktualisierungen der USB4-, USB Typ-C- und USB PD-Spezifikationen. Die Anmeldung für beide geplante Events am 1. und 2. November in Seattle, US-Bundesstaat Washington, sowie am 15. und 16. November in Seoul, Südkorea, startet in Kürze auf der USB-IF-Website (www.usb.org).

Diese Aktualisierung richtet sich speziell an Entwickler. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Marken- und Marketing-Richtlinien aktualisiert, um USB mit 80 Gbit/s bei der Kennzeichnung zertifizierter Produkte und Kabel zu berücksichtigen.

Über die USB Promoter Group

Die USB Promoter Group, bestehend aus Apple Inc., Hewlett-Packard Inc., Intel Corporation, Microsoft Corporation, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics und Texas Instruments, entwickelt die USB-Familie von Spezifikationen weiter, um den Marktanforderungen nach erhöhter Funktionalität und Leistung bei USB-Lösungen zu entsprechen. Darüber hinaus entwickelt die USB Promoter Group Nachträge zur Spezifikation (USB Power Delivery, USB Type-C und andere), um ihre Spezifikationen zu erweitern oder anzupassen und mehr Plattformtypen oder Anwendungsfälle zu unterstützen, bei denen die Übernahme der USB-Technologie von Vorteil ist, um ein allgegenwärtiges, reichhaltigeres Benutzererlebnis zu bieten.

Über die USB-IF

Das gemeinnützige USB Implementers Forum, Inc., wurde als Supportorganisation und Forum für die Förderung und Verbreitung der USB-Technologie gemäß den USB-Spezifikationen gegründet. Das USB-IF fördert die Entwicklung hochwertiger USB-kompatibler Geräte mit seinem Logo und Compliance-Programm und wirbt für die Vorteile von USB sowie die Qualität der Produkte, die die Konformitätsprüfung bestanden haben. Weitere Informationen wie Mitteilungen zu den neuesten Produkt- und Technologienachrichten sind auf der Website des USB-IF unter www.usb.org verfügbar.

USB4, USB Type-C und USB-C sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum (USB-IF). Thunderbolt ist eine Marke der Intel Corporation. PCI Express und PCIe sind eingetragene Marken der PCI-SIG. DisplayPort ist eine Marke von VESA.

