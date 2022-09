DJ INDEXÄNDERUNG/Encavis steigen in Stoxx-600 auf - Uniper steigen ab

ZUG (Dow Jones)--Neben Änderungen in seinen Blue-Chip-Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 hat der Indexbetreiber Qontigo am Donnerstagabend auch Änderungen im breiten Stoxx-600-Index vorgenommen. Unter anderen steigen Encavis in den Index auf, während Uniper, TAG Immobilien und Prosieben den Index verlassen müssen.

Folgende Indexänderungen werden somit zum Handelsbeginn am Montag, 19.September wirksam:

+ STOXX-600 AUFNAHME - Alfen - Balfour Beatty - Banque Cantonale Vaudoise - Bavarian Nordic - BKW - Computacenter - Corporacion Acciona Energ. Renov - Darktrace - Encavis - Industrivarden C - Lindt & Spruengli P - Lotus Bakeries - LXI Reit - Serco - Tietoevry - Topdanmark HERAUSNAHME - Addlife - Atos - Autostore Holdings - Dometic Group - Easyjet - Fluidra - Industrivarden A - Interroll - IWG - Lindt & Spruengli REG - Prosiebensat.1 Media - RaiffeisenBank International - Sinch - Storskogen Group B - TAG Immobilien - Uniper

