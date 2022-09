München (ots) -Ein großer Tag für das deutsche Basketball: zunächst eine würdevolle, emotionale Zeremonie zu Ehren von Dirk Nowitzki, dann ein starker 76:63-Sieg Deutschlands im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich. "Die Defensive war ausschlaggebend. Wir haben die ganze Zeit hart verteidigt - egal wer auf dem Feld war", erklärte Rückkehrer Daniel Theis den Schlüssel zum Erfolg. Das sei nur ein erster Schritt, "wir haben noch große Ziele." Besonders stark: Maodo Lo! "Geiles Spiel, das hat wirklich Bock gemacht. Wir haben uns bei jedem Korb gefeiert", freute sich der Berliner, der mit einem unfassbaren Pass auf Dennis Schröder die ausverkaufte Kölner Halle in Euphorie versetzte. "Wenn wir weiter so spielen, spielen wir ein sehr gutes Turnier", schwärmte Niels Giffey, der ebenso stark auftrat: "Es war eine kranke Stimmung heute. Das war unglaublich. Das war mit eines der besten Spiele, die ich in Deutschland gespielt habe." Am Samstag spielt Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina - ab 14 Uhr live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Auftakts zur EuroBasket - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Samstag gegen Bosnien-Herzegowina weiter - ab 14.00 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Morgen greift der Favorit Serbien ins Geschehen ein - ab 20.50 Uhr gegen Niederlande. Die Konferenz mit allen Spielen gibt's ab 13.30 Uhr live bei MagentaSport.Frankreich - Deutschland 63:76Das deutsche Team feiert einen begeisternden Auftaktsieg gegen einen der Mitfavoriten auf den Titel. "Ich muss das erst mal 2 Sekunden sacken lassen. Ich habe selten so ein starkes Spiel einer deutschen Mannschaft gesehen", lobte MagentaSport-Experte Per Günther, der erklärte, von Dirk Nowitzki einst "Zwerg" getauft worden zu sein.Er ist sowieso ein "Riese", aber Daniel Theis zeigte auch so, wie wichtig er für das deutsche Team ist: "Die Defensive war ausschlaggebend. Frankreich hat nur 63 Punkte gemacht. Wir haben es denen den ganzen Abend lang schwer gemacht... Wir haben die ganze Zeit hart verteidigt, egal wer auf dem Feld war. Das muss unsere Intensität sein... Wir können nur als Team gewinnen. Wir brauchen einfach eine Defensive." Trotz der Siege gegen Slowenien in der WM-Quali und dem Auftakterfolg gegen Frankreich, wollte Theis nicht zu euphorisch sein: "Natürlich gibt das einen positiven Push für die nächsten Spiele, aber genauso können wir uns von dem einem Sieg nichts kaufen. Wir haben jetzt noch 4 weitere Spiele."Lob von HerbertBundestrainer Gordon Herbert: "Wir haben wirklich als Team gekämpft und hart gespielt. Wir kamen hier her ohne Angst. Ich muss meine Spieler loben, für die Art, wie sie gespielt haben."Maodo Lo über den Sieg: "Es hat sehr Spaß gemacht bei der Atmosphäre hier in Köln in der ausverkauften Halle. Wir haben heute Freude beim Spielen gehabt und das hat man gesehen. Jeder war involviert und hat seinen Teil beigetragen. Das hat Bock gemacht."Über sein Zusammenspiel mit Dennis Schröder: "Wir kennen uns seit 2014. Dennis ist ein Ausnahmespieler. Er kreiert so viele Freiräume. Ab und zu, wenn man mit ihm spielt, sieht man Sachen und denkt sich nur: Uff, das war next Level. Es macht Spaß mit ihm und wir können uns glücklich schätzen, dass wir ihn in der Mannschaft haben."Das komplette Interview mit Maodo Lo und sein Spezial-Pass auf Schröder - hier der Link: www.clipro.tv/player?publishJobID=S2RyT0pSTzI0UjY5dWRmVmNMVE5rUT09"Kranke Stimmung, das war unglaublich!"Niels Giffey über die Fans: "Es war eine kranke Stimmung heute. Das war unglaublich. Das war mit eines der besten Spiele, die ich in Deutschland gespielt habe. Von der Atmosphäre her unglaublich."Über die Teamchemie: "Für uns alle macht es einfach Spaß, miteinander zu spielen. Wir kennen uns schon so lange. Das hilft uns natürlich."MagentaSport-Experte Per Günther über den Sieg: "Ich muss das persönlich erstmal 2 Sekunden sacken lassen. Ich habe selten so eine Leistung einer deutschen Mannschaft gesehen. Es könnte ja nicht schöner sein... Ohne eine Ausnahmeleistung unserer beiden NBA-Stars so eine Leistung zu zeigen und die Franzosen zu schlagen, das ist schon eine Hausnummer."Bundestrainer Gordon Herbert vor dem Spiel: "Wir haben einen sehr guten Mix aus Spielern. Die Spieler freuen sich und natürlich müssen wir gleichzeitig auch fokussiert bleiben. Das ist das Gesetz für die EM."Was passieren muss, damit das deutsche Team Frankreich schlagen kann: "Wir müssen 40 Minuten sehr gute Defense spielen, wir müssen viel rebounden. Wir dürfen keine Turnover gegen ein so gutes Team zulassen."Dirk Nowitzki wurde vor dem Spiel für seine außergewöhnlichen Leistungen geehrt. Die Zeremonie im Video: https://cloud.thinxpool.de/s/BmQLTMc58RJrcT6Was er zu seiner Ehrung sagte: "Das war ein bisschen überwältigend. Es war natürlich ganz toll. Das war das erste Mal in unserem Sport, das so etwas international passiert ist. Es macht mich natürlich richtig stolz. Meine Familie ist da, meine Eltern sind da. Es war ein tolles Erlebnis für mich und ich habe es sehr genossen."Im Anschluss hatte er die gesamte deutsche Mannschaft nochmal abgeklatscht. Ein Push?: "Das hoffe ich natürlich. Wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe erwischt. Aber ich glaube, dass wir die Klasse und die Tiefe haben, uns durchzusetzen... Mal schauen, was dabei rauskommt zum Schluss."Der Link zum Interview mit Nowitzki: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZVF3QnZVRjU0RzZPeW85LzdTRUF0UT09Basketball LIVE bei MagentaSportDie FIBA EuroBasket 2022Der 1. Basketball LIVE bei MagentaSportDie FIBA EuroBasket 2022Der 1. SpieltagFreitag, 02.09.2022Ab 13.30 Uhr: KonferenzAb 13.50 Uhr: Israel - FinnlandAb 14.05 Uhr: Ukraine - GroßbritannienAb 16.50 Uhr: Kroatien - GriechenlandAb 17.20 Uhr: Polen - TschechienAb 20.30 Uhr: KonferenzAb 20.50 Uhr: Italien - EstlandAb 20.50 Uhr: Serbien - NiederlandeDer 2. SpieltagSamstag, 03.09.2022Ab 13.20 Uhr: Montenegro - BelgienAb 13.50 Uhr: Finnland - PolenAb 14.00 Uhr: DEUTSCHLAND - Bosnien-HerzegowinaAb 14.05 Uhr: Großbritannien - KroatienAb 16.05 Uhr: Bulgarien - TürkeiAb 16.50 Uhr: Estland - UkraineAb 17.15 Uhr: Litauen - FrankreichAb 17.20 Uhr: Tschechien - SerbienAb 18.50 Uhr: Georgien - SpanienAb 20.20 Uhr: Ungarn - SlowenienAb 20.50 Uhr: Griechenland - Italien, Niederlande - Israel