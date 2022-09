NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach sich die Zulassung der 737 Max 10 in den USA über das Jahresende hinaus verschieben könnte. Um aber eine Zertifizierung im alten Systemumfang zu erhalten, sei aber eine Einigung mit dem US-Kongress über eine Fristverlängerung nötig. Andernfalls könnte der Flugzeugbauer gezwungen sein, diese Baureihe einzustellen. Daran aber dürfte Boeing Herbert zufolge kein Interesse haben, schließlich mache die Max 10 etwa 15 Prozent des gesamten Auftragsbestandes aus./la/nas



*



https://www.aero.de/news-43027/Boeing-stellt-737-MAX-10-in-Frage.html

https://www.investing.com/news/stock-market-news/boeing-expects-max-7-to-be-certified-before-max-10--executive-2884029



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 16:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 16:32 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

BOEING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de