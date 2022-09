Gestützt auf die Ernennung zum 5-Sterne-Partner von CRN erweitert Boomi sein preisgekröntes Partnerprogramm um neue Möglichkeiten, Plug-and-Play-Accelerators für Kunden zu erstellen und damit den Partnern zusätzliche Ertragsmöglichkeiten zu eröffnen

BoomiTM, der führende Anbieter im Bereich intelligente Konnektivität und Automation, gab heute bekannt, dass er sein globales Partnerprogramm erweitert und diesem neue Möglichkeiten für seine rund 800 Partner weltweit durch die Erweiterung des vor kurzem eingeführten Boomi Discover Catalog um Partner Accelerators hinzugefügt hat. Die Partner haben nun die Möglichkeit, ihre eigenen Accelerators zu erstellen, die die Kunden in Ihren Boomi-Konten einrichten können, um spezifische Anwendungsfälle anzusprechen und so zusätzliche Ertragsmöglichkeiten zu schaffen, während gleichzeitig die Wertschöpfungszeit der Kunden verkürzt wird. Außerdem gab Boomi heute ein vereinfachtes Schulungsprogramm bekannt, welches die Zeit verkürzt, die der Kunde bis zum wirksamen Einsatz der Technologie von Boomi benötigt.

"Das hohe Serviceniveau, das Boomi seinen Partnern bietet, sowie sein Laser-Fokus auf die Kundenbedürfnisse machen Boomi zu einem einzigartigen Partner", sagte Hilal Khan, Vice President of Enterprise Integration bei OSI Digital. "Diese Programm-Updates eröffnen uns neue geschäftliche Möglichkeiten und, was noch mehr zählt, sie versetzen uns in die Lage, unsere Kunden dabei zu unterstützen, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Das preisgekrönte globale Programm von Boomi gibt den Partnern, was sie benötigen, um Ihren Kunden besseren Service zu bieten und neue Vertriebsmöglichkeiten zu schaffen. Die aktuellen Erweiterungen folgen auf Investitionen in das Partnerprogramm von Boomi im Laufe des letzten Jahres, die unter anderem in die Erweiterung des Partner Resource Centers flossen und zur Vereinfachung der Programmanforderungen führten. Das Partnerprogramm von Boomi stellt effiziente Lernmöglichkeiten und transparente Einführungsschritte für Akkreditierungen und Zertifizierungen bereit.

"Die Verbesserungen unseres Programms helfen uns dabei, unsere Beziehungen zu unseren bestehenden Partnern zu erweitern und damit unseren Kunden einen besseren Service zu bieten, von denen viele branchenspezifisches Expertenwissen benötigen", erklärt Ed Macosky, Chief Innovation Officer bei Boomi. "Diese Updates legen das Fundament für die Erschließung einer größeren Anzahl an Partnern weltweit, so dass unsere Kunden mehr Möglichkeiten haben, eine Lösung für ihre komplexen geschäftlichen Probleme zu erhalten."

Boomi Partner Accelerators

Nach der erfolgreichen Einführung von Boomi Discover, einer Bibliothek mit vorgefertigten Lösungen, bietet Boomi nun seinen Partnern die Möglichkeit, betriebsfertige Accelerators zu erstellen, die Implementierungsfachwissen über branchenvertikale Nutzungsfälle hinweg bieten, darunter Fertigung, Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Transport und höhere Bildung.

"Seit der Ersteinführung Anfang des Jahres konnten wir ein gesteigertes Kundeninteresse an unserer Partnerschaft feststellen", erklärt Vinit Verma, Global AVP Integration und Snowflake bei Jade. "Wir freuen uns auf die Erstellung neuer Accelerators bei Boomi, damit wir unseren Kunden die Suche und Implementierung der richtigen Business-Lösungen erleichtern können."

Als in seiner Kategorie führendes, global aufgestelltes SaaS-Unternehmen mit der größten Kundenbasis unter Anbietern von Integrationsplattformen ist Boomi sehr stolz auf eine wachsende Community mit über 100.000 Nutzern mit einem der größten Anteile an globalen Systemintegratoren (GSIs) im iPaaS-Bereich. Das Unternehmen rühmt sich eines weltweiten Netzwerks von Partnern, darunter Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake, sowie von Partnern mit dem größten Hyperscaler-Clouddienstleistern wie z. B. Amazon Web Services, Google und Microsoft.

Boomi ist seit acht Jahren in Folge im Gartner Magic Quadrant der führende Dienstleister (EiPaaS) für Unternehmensintegrations-Plattformen.

Das Unternehmen ist seit kurzem in der Inc. 5000-Liste als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen und Träger des Gold Globee Preises unter der Kategorie Plattform als Dienstleistung (PaaS) aufgeführt. Die Low-Code-AtomSphere-Plattform von Boomi unterstützt Organisationen aus allen Bereichen bei der Verknüpfung von Datenanwendungen, der Rationalisierung von Arbeitsabläufen und der Bereitstellung einer stärker integrierten Nutzungserfahrung für Kunden.

Wenden Sie sich bitte an einen Boomi-Vertreter, wenn Sie einen Partner Accelerator für Boomi Discover beantragen wollen.

Über Boomi

Boomi strebt danach, durch die Vernetzung aller mit allem und an jedem Ort die Welt zu verbessern. Als Pionier der cloudbasierten Integrationsplattform als Dienstleistung (IPaaS) und inzwischen in seiner Kategorie führendes Unternehmen für globale Software als Dienstleistung (SaaS) ist Boomi stolz auf die größte Kundenbasis unter Integrationsplattform-Anbietern und ein weltweites Netz mit rund 800 Partnern wie z. B. Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft. Globale Organisationen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu arrangieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen für die Erzielung besserer, schnellerer Ergebnisse zu verbinden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf http://www.boomi.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

