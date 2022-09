Wo und wie wohnen wir in der Zukunft? Eine Frage, welche allgemein als eine der wichtigsten der Menschheit angesehen werden dürfte. Eine Frage, die schon jetzt die Immobilienindustrie und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigt. Und eine Frage, welcher das Zukunftsinstitut der HAEG nachgegangen ist. "HAEG 2040. Die Stadtwirtschaft von morgen" ist der Name der Studie, die Aufschluss darüber geben kann, wo und wie wir im Jahr 2040 leben werden. Das wo beantwortet das Zukunftsinstitut dabei klar und deutlich: "Die Zukunft gehört der Stadt". Die Urbanisierung schreitet derzeit voran und die Herausgeberinnen und Herausgeber der Studie gehen davon aus, dass es bald zu einer Reurbanisierungswelle kommen kann. Die Gründe liegen in High-Tech-Städten, die nicht nur lebenswert, sondern auch individuell, vielfältig und flexibel sein können.

Das Zukunftsinstitut hat in der Studie einige Dinge rausgearbeitet, für die Immobilien der Zukunft stehen könnten.

Ära der Multifunktionalität: Die Grenzen von Wohnraum und Arbeitsplatz verschmelzen, genau wie die zwischen privat und öffentlich. Für Immobilien braucht es Konzepte der funktionalen Integration und Konvergenz. In Zukunft muss alles multifunktional sein.

Moderne Gemeinschaftsbüros mit Kinderbetreuung und Gemeinschaftsgartenzum Vermieten. Co-House-Modelle können das gemeinschaftliche Leben revolutionieren. Smart Homes: Ein Trend, der schon jetzt spürbar ist. Nur Technik macht Smart Homes aber noch nicht zu den intelligenten Häusern der Zukunft. Es werden noch viele Visionen rund um die smarten Häuser Realität, wenn 2040 vernetzte Smart Homes alltäglich sind.

Moderne Immobilienunternehmen braucht die Welt

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6): Damit die Zukunft auch tatsächlich so aussieht, wie sie das Zukunftsinstitut für das Jahr 2040 voraussieht, braucht es moderne Unternehmen in der Immobilienbranche, die an innovative Projekte glauben und dies vorantreiben. Als ein solches kann Linus Digital Finance bezeichnet werden. Das FinTech aus Berlin wurde im Jahr 2016 gegründet und hat von Beginn an eine Innovation in die Immobilienwirtschaft gebracht: eine digitale Plattform, auf der Investorinnen und Investoren an Immobilienprojekten Teil haben können. Im Portfolio sammelt Linus Digital Finance eine ganze Reihe an modernen Projekten, welche bereits den Weg in die Zukunft weisen können. Die Unternehmensstrukturen sind ebenfalls modern und die Visionen langfristiger Natur. Mit diesen Faktoren könnte der deutsche Konzern bis zum Jahr 2040 einige spannende Projekte begleiten.

Patrizia (ISIN: DE000PAT1AG3): Der globale Anbieter von Immobilieninvestments aus Augsburg blickt schon auf etwas mehr Tradition zurück. Patrizia wurde im Jahr 1984 gegründet, hat den Blick aber immer nach vorn gerichtet. Die AG gehört zu den Vordenkern rund um Smart Cities in Deutschland.

Aroundtown (ISIN: LU1673108939): Ein ebenfalls modernes Immobilienunternehmen, welches seinen Sitz in Luxemburg hat. Aroundtown hält vor allem Anteile an Gewerbeimmobilien in Deutschland und den Niederlanden.

Immobilien-Aktien und Immobilien-Fonds der Zukunft als Anlagemöglichkeit

Die Bedürfnisse der Menschen, die Gegebenheiten und die Dringlichkeiten verändern sich in der Immobilienbranche derzeit wohl so rasant wie nie zuvor. Das Wohnen muss mit dieser Entwicklung Schritt halten, was innovative Technologien und moderne Unternehmen braucht. An dieser Entwicklung können Anlegerinnen und Anleger an der Börse teilhaben. Durch Aktien oder passende Fonds, wie den folgenden:

Catella Modernes Wohnen (ISIN: DE000A2DP6B6)

Deka-ImmobilienMetropolen (ISIN: DE000DK0TWX8)

Sarasin Sustainable Properties - European Cities (ISIN: DE000A1JB0F1):

