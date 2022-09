Der erstmals veröffentlichte Bier-Index der Social-Investing-Plattform eToro zeigt: Die Rohstoffkosten für die Bierproduktion, inklusive Verpackung und Transport, sind in den letzten zwei Jahren um 62 Prozent in die Höhe geschossen. Die Preissteigerung übertrifft damit den 11,6-prozentigen Anstieg des deutschen Verbraucherpreisindexes (VPI) im gleichen Zeitraum (1) dramatisch. Das legt nahe, dass auf Biertrinker:innen in den kommenden Monaten Mehrkosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...