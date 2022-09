Die Briten wollen sich durch einen neuen Offshore-Windpark unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen. Die Energie wird dabei mit 390 Kilometer langen Kabeln an Land transportiert. Das dänische Energieunternehmen Ørsted hat den nach eigenen Angaben den größten Offshore-Windpark der Welt umgesetzt. Dieser befindet sich rund 89 Kilometer vor der Küste von Yorkshire in England und produziert mehr als 1.3 Gigawatt an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...