DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CUREVAC - Das Tübinger Biotechnologie-Unternehmen Curevac bleibt auch in diesem Jahr bei den Lieferanten von Impfstoffen gegen Corona in Deutschland außen vor. Zwar sind zwei mögliche Vakzine in der Entwicklung, haben allerdings bisher nur die erste Phase der klinischen Studien erreicht. Dennoch sieht Curevac-Chef Franz-Werner Haas das Unternehmen weiterhin im Rennen. "Der Markt bei Corona-Impfstoffen ist noch lange nicht aufgeteilt", sagte er. "Bei der Weiterentwicklung der Technologie und den Entwicklungs- und Produktionsprozessen steht die ganze Branche letztlich immer noch am Anfang." Die Impfstoffhersteller sammelten alle immer noch Daten zur Entwicklung neuer Varianten. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

AMAZON - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will auch dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft mit gezielten Streikmaßnahmen den Druck auf den Versandriesen Amazon für bessere Arbeitsbedingungen erhöhen. "Amazon bleibt ganz sicher auf unserer To-do-Liste, wir planen weitere Aktionen für Herbst und Winter", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. "Der Konzern verbessert unter dem Druck der Streiks Stück für Stück die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten", sagte der Gewerkschafter. "Wir sehen: Streiks wirken. Dadurch gewinnt Verdi zunehmend Mitglieder." (Augsburger Allgemeine)

VOLKSWAGEN - Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume möchte den Autobauer mit fünf Prinzipien führen: Marken, Produkte, Menschen, Unternehmertum und Nachhaltigkeit. Dabei seien ihm Teamwork, Umsetzungsstärke und Fokus besonders wichtig, sagte der Manager in einem Interview." Wir haben bei Volkswagen die richtigen Weichen gestellt. Der Konzernvorstand um Herbert Diess hat strategisch und technologisch einen guten Job gemacht. Jetzt müssen wir verbindlich liefern - im Interesse unserer Kundinnen und Kunden, unserer Investoren und der gesamten Volkswagen Mannschaft." (Handelsblatt)

