Laut Wall Street Journal erwägt der Unterhaltungskonzern die Einführung eines Angebots in der Art von AMAZON Prime: Kunden zahlen einen Monats- oder Jahresbeitrag und erhalten im Gegenzug Leistungen des Konzerns ohne weitere Gebühr bzw. zum stark ermäßigten Preis. Das Leistungsbündelvon AMAZON Prime umfasst insbesondere die schnelle Belieferung mit Waren, Videostreaming und Rabatte bei Whole Foods (Supermärkte). Ein von DISNEY geschnürtes Leistungsbündel würde neben dem Videostreaming einen freien Eintritt in die konzerneigenen Freizeit- und Themenparks sowie Rabatte auf die Merchandisingwaren enthalten. Im Zusammenhang mit dem DISNEY-Fanclub hat DISNEY bereits Erfahrungen mit dem Thema gesammelt. Die DISNEY-Aktie steht zurzeit 38 % tiefer alszu Jahresbeginn.



