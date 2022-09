Berlin (ots/PRNewswire) -EcoFlow (https://bit.ly/3K0BmLj), das chinesische Unicorn für nachhaltige, umweltgerechte Stromerzeugung, -speicherung und -anwendung, stellt auf der IFA in Berlin mit dem DELTA 2 (https://bit.ly/3A4Nsyz) seine neueste Innovation mobiler Energie- und Stromlösungen vor. Das Gerät besitzt eine extrem schnelle Ladegeschwindigkeit, die siebenmal besser ist, als die des Branchendurchschnitts. Es verfügt über eine erweiterbare Kapazität von bis zu 3 kWh, einer Produktlebensdauer von bis zu zehn Jahren und der Möglichkeit, über Solarmodule Strom nachhaltig für den Privathaushalt oder das Outdoor-Erlebnis zu erzeugen und speichern. Damit ist der DELTA 2 ein Muss für jede Familie und Konsumenten.Ein leistungsstarker 1800W AC-Ausgang macht den DELTA 2 zu einer idealen Backup-Lösung in Zeiten steigender Energiekosten und zunehmender Unsicherheit der Stromversorgung. Die DELTA 2 Portable Power Station ist jedoch viel mehr als nur eine Batterie. Mit der Fähigkeit, in nur 50 Minuten auf 80 % aufgeladen zu werden, das Laden über tragbare Solarmodule in 3 Stunden zu unterstützen und 90 % der Haushaltsgeräte zu betreiben, sorgt der DELTA 2 dafür, dass sich die Benutzer wie zu Hause fühlen, egal ob sie im Freien campen oder außerhalb des Stromnetzes in Wohnmobilen und Hütten leben."Aufbauend auf dem Erfolg unserer ursprünglichen DELTA Portable Power Station demonstriert der EcoFlow DELTA 2 unser Engagement, unsere bestehenden Technologien zu verfeinern", sagte Bruce Wang, CEO von EcoFlow. "Mit einer Ladegeschwindigkeit, die siebenmal schneller ist als der Branchendurchschnitt, einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 3 kWh und einer starken Leistung ist der DELTA 2 ein unverzichtbares, modernes Gerät für alle Familien. Ob zu Hause, im Freien oder unterwegs, der DELTA 2 setzt neue Maßstäbe bei umweltfreundlichen Energielösungen."Erweiterbare Kapazität von 1024Wh auf bis zu 3040WhDer EcoFlow DELTA 2 verfügt nicht nur über eine große Kapazität von 1024Wh, sondern profitiert auch von einem erweiterbaren Kapazitätsdesign für eine gesteigerte Leistung. Der DELTA 2 kann auch mit einer DELTA 2 Extra Battery oder einer DELTA Max Extra Battery kombiniert werden, die beeindruckende 2048Wh oder 3040Wh Energie liefern. Die daraus resultierende lange Laufzeit bietet Anwendern eine flexible Option für bedarfsgesteuerter Energie, ob für den täglichen Einsatz oder als Notstromversorgung.Zusätzlich zur Kompatibilität mit zusätzlichen Batterien funktioniert DELTA 2 im bestehenden Produkt-Ökosystem von EcoFlow, das sich umfassend mit der Stromerzeugung, -speicherung und -nutzung befasst. Das EcoFlow-Ökosystem besteht aus tragbaren Sonnenkollektoren, dem Wave Portable Air Conditioner, dem Smart Generator und vielen anderen Produkten und Zubehörteilen und lässt sich nahtlos in den DELTA 2 integrieren, um Benutzer von den Einschränkungen fester Stromversorgungen zu befreien.Erstklassige Ladegeschwindigkeiten: 80% in 50 MinutenDie revolutionäre X-Stream-Technologie des DELTA 2 ermöglicht einen unschlagbaren neuen Standard beim Schnellladen. Der DELTA 2 kann in nur 50 Minuten von 0-80 % aufgeladen werden, wobei eine vollständige Ladung in nur 80 Minuten erreicht werden kann. Die branchenführende Ladegeschwindigkeit von DELTA 2 ist siebenmal schneller als der Branchendurchschnitt und ermöglicht Flexibilität für alles, von plötzlichen Notfällen bis hin zu Campingausflügen in letzter Minute.Go Green mit DELTA 2 SolargeneratorenIdeal für Abenteuer in der freien Natur kann DELTA 2 auch mit EcoFlow Portable Solar Panels aufgeladen werden. Der DELTA 2 unterstützt einen maximalen 500-W-Solareingang und kann mit zwei 220 W- oder einem 400 W-Portable-Solarmodul in drei bis sechs Stunden vollständig aufgeladen werden, um eine nachhaltige Stromversorgung im Freien oder außerhalb des Stromnetzes zu gewährleisten.Sichere Stromversorgung für 90 % aller HaushaltgeräteDer leistungsstarke 1800W AC-Ausgang des DELTA 2 ermöglicht den Betrieb von 90 % aller Geräte, einschließlich Heizungen, Haartrockner, Kaffeemaschinen und Elektrogrills. Ob als Notstromversorgung oder zur Förderung von Expeditionen im Freien, die 13 Steckdosen des DELTA 2 bieten ein neues Maß an Energiefreiheit und versorgen gleichzeitig alles, von Kühlschränken über Telefone und Waschmaschinen bis hin zu Drohnen. Für Geräte mit hoher Leistung bietet der DELTA 2 Benutzern dank der X-Boost-Technologie von EcoFlow Sicherheit und verhindert eine Überlastung von Geräten mit hoher Leistung von bis zu 2400 W.Branchenführende Lebensdauer von bis zu 10 JahrenUnter Verwendung der gleichen Premium-LFP-Batterien, wie sie in Tesla-Fahrzeugen eingesetzt werden, bietet der DELTA 2 eine 6-fache Lebensdauer gegenüber dem Branchendurchschnitt von 500 Zyklen. Mit dem Potenzial für unglaubliche 3.000 Zyklen im Laufe seiner Lebensdauer können Benutzer ihr Leben mit dem DELTA 2 bis zu zehn Jahre lang antreiben.Mit einem fortschrittlichen Batterie-Schutzsystem (Battery Management System / BMS) zur Überwachung der Leistung, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung sicher ist, sowie einer exklusiven Fünf-Jahres-Garantie, bietet der DELTA 2 eine lang anhaltende Energiesicherheit, die es von keinem anderen tragbaren Kraftwerk auf dem Markt gibt.VerfügbarkeitDer EcoFlow DELTA 2 wird für EUR 1.199 (GBP 1.099) erhältlich und ab 16. September auf den EcoFlow-Websites bestellbar sein.Informationen zu EcoFlowEcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungslösungen und für Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in über 100 Märkten das beruhigende Gefühl der Sicherheit vermittelt. Die Mission von EcoFlow ist es, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem das Unternehmen leise, leichtere und langlebigere erneuerbare Batterien herstellt. Die Produkte von EcoFlow sind inzwischen in allen Ländern und Regionen Europa erhältlich, unterstützt durch ein Netz von über 800 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von EcoFlow:Vereinigtes Königreich: uk.ecoflow.com Frankreich: fr.ecoflow.com Deutschland: de.ecoflow.com Italien: it.ecoflow.com Spanien: es.ecoflow.com Andere EU-Länder: eu.ecoflow.comdonna.ding@ecoflow.comMedienkontakt:Donna DingEcoFlow PR Manager, Europadonna.ding@ecoflow.com+86 18138401354Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1887977/2.jpgOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162370/5311289