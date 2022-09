Die Verwendung von Biokraftstoffen könnte einen weiteren Schub erhalten - worüber sich unter anderem die AKTIONÄR-Empfehlungen Envitec und Verbio freuen dürften. So ist etwa in Oberschwaben seit Donnerstag der erste Regionalzug der Deutschen Bahn mit Biosprit unterwegs. Durch die Umstellung werden im Vergleich zum Einsatz von Diesel rund 90 Prozent der CO2-Emissionen eingespart, wie die Bahn und das baden-württembergische Verkehrsministerium mitteilten.57 Züge sollen an der umgerüsteten Tankstelle ...

