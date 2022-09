Goldman Sachs ist nicht gerade optimistisch, was die Netflix-Aktie (WKN: 552484) angeht. Zumindest Analyst Eric Sheridan setzte das Kursziel auf rund 20 % unterhalb der jetzigen Bewertungen. Egal, wie wir es drehen und wenden: Der Goldmann ist wohl nicht bereit, auf diese Streaming-Aktie zu wetten. Was seine Gründe sind und warum ich als Investor nicht ganz so pessimistisch bin? Für mich ist das eine gute Agenda für unseren heutigen Artikel. Netflix-Aktie: Darum ist Goldman Sachs so pessimistisch! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...