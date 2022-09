Börsentag auf einen Blick Aktien: Erholung erwartet DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Von seinem schwachen Start in den schwierigen Börsenmonat September dürfte sich der Dax am Freitag zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor der Eröffnung 1,25 Prozent höher auf 12 788 Punkte. Im Blick steht vor dem Wochenausklang der US-Arbeitsmarktbericht für den August. Fällt dieser stark aus, dürfte sich die US-Notenbank ...

