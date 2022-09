The following instruments on XETRA do have their first trading 02.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.09.2022Aktien1 GB00B0FYMT95 Helical PLC2 CA70434D1006 Paycore Minerals Inc.3 GB00BF345X11 Supermarket Income REIT PLC4 US87378A1088 TAG Immobilien AG ADR5 US9676621074 Wienerberger AG ADR6 CA02906A1084 American Potash Corp.7 CA13509T1057 Canada House Cannabis Group Inc.8 US1630752038 Cheetah Mobile Inc.9 US82452L3024 Shiftpixy Inc.10 US92854B1098 Vivani Medical Inc.Anleihen1 FR001400CJG3 Danone S.A.2 XS2530010110 European Investment Bank (EIB)3 DE000A30VTT8 Allianz SE4 DE000DD5A1B3 DZ BANK AG5 DE000LB2BW74 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BW82 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BW90 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BW66 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2BW58 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BW41 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BW33 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BW25 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BW17 Landesbank Baden-Württemberg14 CH1199660007 Lugano, Stadt15 DE000NLB3ZE0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 XS2529713435 The Korea Development Bank17 US500630DU99 The Korea Development Bank18 US500630DT27 The Korea Development Bank19 DE000A30VTE0 APEX Nova Holding GmbH20 XS2528155893 Banco de Sabadell S.A.21 XS2521013909 Chorus Ltd.22 FR001400CK81 HSBC SFH [France]23 DE000NWB0AS6 NRW.BANK24 XS2526835694 Raiffeisen Bank International AG25 ES0413900848 Banco Santander S.A.26 XS2530034649 Caixabank S.A.27 XS2528582377 Compass Group Finance Netherlands B.V.28 DE000HLB76Z2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 XS2529520715 ProLogis International Funding II S.A.