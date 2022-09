Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) hat im Moment einige Probleme. Eigentlich können wir es auf einen gemeinsamen Nenner reduzieren: Die Nachfrage nach den Produkten ist vergleichsweise gering, das Wachstum lahmt. Profitabilität ist derzeit nicht in Sicht. Ein Bonus-Problem, wenn wir es so wollen. Aber es verbessert die Ausgangslage eben nicht. Einige konkretere Baustellen sind der schwächelnde Absatz und geringere Kooperationen. Unter anderem mit McDonald's ist eine eigentlich zielführende Partnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...