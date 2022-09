Die wichtigsten Wirtschafts- und Börsenmeldungen des Morgens in der Übersicht. Heute mit Neuigkeiten zum Gas, zum Lufthansa-Streik und zum russischen Öl DEUTSCHLAND/GAS - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass Deutschland auch ohne russische Gaslieferungen im Winter genug Energie haben wird. "Selbst wenn es ganz eng wird, kommen wir wahrscheinlich durch den Winter", sagte Scholz in einem Bürgerdialog in Essen. Er verwies darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...