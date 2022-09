In einem schwierigen Marktumfeld ging es mit den zuvor sehr stark gelaufenen Aktien von BP und Shell wieder bergab. Doch heute könnte es zu einer Erholung kommen. Denn die Ölpreise sind am Freitag nach schwachen Tagen wieder gestiegen. Am Morgen verteuerte sich Brent-Öl um 1,84 Dollar auf 94,20 US-Dollar. WTI stieg um 1,71 Dollar auf 88,32 Dollar.In den vergangenen Tagen waren die Erdölpreise deutlich unter Druck geraten. Ausschlaggebend waren mehrere Faktoren, darunter Sorgen über die globale Wirtschaftsentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...