Vom schwachen Start in den traditionell schwierigen Börsenmonat September dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag etwas erholen. Der DAX -1,60% wird eine halbe Stunde vor Xetra-Start etwa ein Prozent höher gesehen bei 12.770 Punkten. Damit wird der Abstand zum Jahrestief von 12.391 Punkten wieder etwas größer. Auch der EuroStoxx wird am Freitag freundlich erwartet. Folgende Themen könnten ...

