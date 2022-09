Die skandalgeplagte Schweizer Großbank setzt nach wie vor auf China: Im kommenden Jahr will sie dort mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft starten, nachdem die vollständige Übernahme des chinesischen Wertpapier-Gemeinschaftsunternehmens abgeschlossen ist. Dies dürfte wahrscheinlich bis zum ersten Quartal 2023 der Fall sein. Offiziellen Daten zufolge belief sich der chinesische Vermögensverwaltungsmarkt im Juni auf 29 Bio. Yuan (4,2 Bio. $) - ein riesiger Markt also. Es gibt viel zu tun!



