DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Exporte sinken im Juli um 2,1% - auch Importe rückläufig

Der deutsche Außenhandel ist mit einem unerwarteten Einfuhrrückgang wie auch geringeren Ausfuhren ins dritte Quartal gestartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent, nachdem sie im Juni um 2,4 Prozent zugelegt hatten. Volkswirte hatten einen Rückgang von 2,5 Prozent prognostiziert. Die Importe verringerten sich um 1,5 (Juni: plus 0,1) Prozent. Erwartet worden war dagegen ein Zuwachs von 1,1 Prozent. Die saisonbereinigte Handelsbilanz wies einen Überschuss von 5,4 (6,2) Milliarden Euro auf. Volkswirte hatten einen positiven Saldo von 5,6 Milliarden geschätzt.

Ifo: Stimmung in der Automobilindustrie im August eingebrochen

Die Stimmung der Unternehmen in der Automobilindustrie hat sich im August deutlich verschlechtert. Der entsprechende Umfragewert sackte auf minus zehn Punkte ab, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte - im Juli waren es noch plus 7,5 Punkte gewesen. Allerdings verbesserten sich die künftigen Erwartungen der Autobauer von minus vier auf nun null Punkte. "Die allgemeine Eintrübung der Konjunktur zeigt sich auch in der Autobranche", erklärte das Institut.

USA kritisieren jüngste Antwort des Iran zu Atomabkommen als "nicht konstruktiv"

Im Ringen um eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran haben sich die USA enttäuscht über die jüngste Antwort aus Teheran gezeigt. "Wir können bestätigen, dass wir über die EU die Antwort des Iran erhalten haben", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. "Wir prüfen sie und werden über die EU antworten, aber leider ist sie nicht konstruktiv."

Biden bezeichnet "Extremismus" von Trump und seinem Lager als Gefahr für Demokratie

US-Präsident Joe Biden hat seinen Vorgänger Donald Trump und dessen politische Verbündete als Bedrohung für die US-Demokratie gebrandmarkt. "Donald Trump und die Maga-Republikaner verkörpern einen Extremismus, der die Fundamente unserer Republik bedroht", sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer live im Fernsehen übertragenen Rede in der Großstadt Philadelphia. Maga ist die Abkürzung von Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again" (etwa: Amerika wieder großartig machen) und wird als Begriff für die Bewegung und politische Ausrichtung des Ex-Präsidenten verwendet.

Blinken: UN-Bericht zu Uiguren untermauert Völkermord-Vorwurf der USA

Der UN-Bericht über die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang untermauert nach Ansicht von US-Außenminister Antony Blinken den Völkermord-Vorwurf der USA. "Dieser Bericht vergrößert und bestätigt unsere große Besorgnis über den anhaltenden Genozid und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, welche die Behörden der Volksrepublik China an den Uiguren begehen", erklärte Blinken am Donnerstag.

Argentiniens Vize-Präsidentin Kirchner entgeht mutmaßlichem Attentat

Argentiniens umstrittene Vize-Präsidentin Cristina Kirchner ist offenbar nur knapp einem mutmaßlichen Attentat entgangen. Ein Mann richtete am Donnerstag (Ortszeit) in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires eine Schusswaffe auf die frühere Staatschefin, als diese vor ihrer Wohnung von Anhängern begrüßt wurde. Präsident Alberto Fernández sagte später, die Waffe sei mit fünf Kugeln geladen gewesen und habe nur aus technischen Gründen keinen Schuss abgegeben. Der Angreifer wurde festgenommen.

Opposition in Angola reicht Einspruch gegen Wahlergebnis ein

Nach der Wahl in Angola hat die größte Oppositionspartei offiziell Einspruch gegen das Wahlergebnis eingelegt. Die Beschwerde sei am Donnerstag bei der Wahlkommission eingereicht worden, erklärte der Generalsekretär der Oppositionspartei Unita, Faustino Mumbika, mit.

BRASILIEN

Handelsbilanz Aug Überschuss 4,16 Mrd USD (Juli: Überschuss 5,44 Mrd USD)

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Aug +5,7% (PROG: +6,1%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Aug -0,1% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Aug +4,0% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.