Im Juli nicht unbedingt im Vergleich mit dem Vormonat: Die Exporte fielen um 2,1 % auf 131,3 Mrd. € und die Importe sanken um 1,5 % auf 125,9 Mrd. €. Dafür aber ging's aufwärts gegenüber dem Vorjahresmonat: Die Ausfuhren kletterten um 14,3 %, die Einfuhren um 29,3 % (vorläufige Resultate der Bundesstatistiker für Juli 2022). Die meisten Waren und Güter gingen wie zuvor in die EU-Staaten, kalender- und saisonbereinigt im Wert von 73,4 Mrd. €; importiert wurden von dort Produkte in Höhe von 62,1 Mrd. €. Aus Drittstaaten kamen Güter und Waren für 63,8 Mrd. € herein, für 58 Mrd. € wurde dorthin exportiert.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



