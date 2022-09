Ein bekannter Verfechter dieser Methode war der Börsenguru Andre Kostolany. Kaufen, wenn die Kurse niedrig sind, am besten vor einem Kursanstieg und verkaufen, wenn die Kurse hoch sind, so lautete kurzgefasst der Rat von Kostolany. Dabei durchläuft jeder Trend drei Phasen, die Korrektur, die Trendwende (Stimmungsumschwung) und die Übertreibung. Danach kommt eine Korrektur in die Gegenrichtung. Kostolanys Methode gilt auch heute noch, wobei die Schwierigkeit darin besteht, die Phasen richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...