Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate der Schweiz hat sich mit 3,5% für den Monat August am oberen Ende der Erwartungen der Ökonomen eingependelt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit habe der Verbraucherpreisindex (VPI) zum siebten Mal den angepeilten Zielbereich von 0 bis 2% der Schweizer Nationalbank (SNB) überstiegen. Angesichts der anhaltenden Teuerung werde bei der nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung, am 22. September, eine weitere Straffung der Leitzinsen zu erwarten sein. Inflationstreibend wirke die Preisentwicklung der importierten Güter. ...

