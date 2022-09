Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weiterhin gilt: Der Primärmarkt erfreut sich großem Interesse, so die Analysten der Helaba.Dies führe zu teils deutlich überzeichneten Orderbüchern und folglich könnten die anfänglichen Spreads ausnahmslos eingeengt werden.In dieser Woche seien fünf Bonds, darunter eine Dualtranche der Banco Santander, mit einem außergewöhnlich hohen Emissionsvolumen von 3,5 Mrd. EUR erfolgreich platziert worden. Den Startschuss habe HSBC SFH France mit einer 500 Mio. EUR-Benchmark gegeben. Das Orderbuch sei 3,8fach überzeichnet gewesen, der anfängliche Spread habe von MS+30 auf MS+25 eingeengt werden können. Bei der Beurteilung des Emissionsspreads müsse beachtet werden, dass der Covered Bond-Emittent HSBC France SFH an die My Money Bank Gruppe (MMG) verkauft werden solle. Im Vorgriff auf den Eigentümerwechsel und dem im Vergleich schlechteren MMG-Rating sei das höhere Spreadlevel zu erklären. ...

