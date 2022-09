Nach den heftigen Kursverlusten in den vergangenen Tagen versucht sich der DAX vor dem Wochenende an einer Erholung. Dank der Kursgewinne im späten Handel an der Wall Street legt der deutsche Leitindex mehr als ein Prozent zu und löst sich damit wieder von den jüngsten Tiefs. Der Blick geht derweil wieder in die USA.Am Nachmittag steht der Arbeitsmarktbericht an. Bleibt die Joblage stark, dürfte sich die Fed bestätigt sehen, dass die Zinsen weiter stark angehoben werden müssen. Allerdings scheint ...

