In dieser Woche veranstaltete Kontron seinen mit über 100 Teilnehmern gut besuchten virtuellen "Capital Market Day". Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stand der kürzlich angekündigte Verkauf der IT-Services-Sparte und damit die Neupositionierung des Unternehmens als reiner IoT-Player. Neben weiteren Details zu den Verkaufsmodalitäten gab das Kontron-Management auch einen Einblick in die erwartete Verwendung der Erlöse. Neben weiteren kleineren Akquisitionen, von denen in den letzten Tagen bereits zwei angekündigt wurden, sind auch größere "Game Changer"-Akquisitionen denkbar. Darüber hinaus wird Kontron voraussichtlich den Rückkauf eigener Aktien fortsetzen und eine Sonderdividende ausschütten. Alles in allem bestätigt sich die positive Einschätzung von AlsterResearch, weshalb sie die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 32,00 auf KAUFEN bestätigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





