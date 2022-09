Wiesbaden (ots) -Eine Pause vom Corona-Lernstress, praktische Erfahrungen sammeln, sich persönlich weiterentwickeln, Einblicke ins Arbeitsleben bekommen und dabei auch noch Gutes tun - für 1.448 junge Menschen in Hessen sind das die Gründe, warum sie nun ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der hessischen DRK-Tochter Volunta beginnen. Sie engagieren sich unter anderem in Kindergärten und Schulen, in Krankenhäusern und Seniorenheimen, im Rettungsdienst und in der Ersten-Hilfe-Ausbildung oder in der Behindertenhilfe. Zudem gibt es Plätze mit digitalem Schwerpunkt oder in kulturellen Einrichtungen. Hinzu kommen bei Volunta 32 junge Leute, die ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) beispielsweise in Klimaschutz- und Energieprojekten oder auf dem Bauernhof absolvieren. 102 Freiwillige unterstützen außerdem im Auslandsdienst spannende Projekte, unter anderem in den Bereichen Medizin, Pädagogik oder Ökologie.Einstieg jetzt oder rund ums JahrVolunta-Mitarbeitende bereiten die Freiwilligen zu Beginn des Bildungsjahres auf ihren Einsatz vor und begleiten sie kontinuierlich. Insgesamt umfasst das FSJ 25 Seminartage, an denen die jungen Menschen fachliche Informationen erhalten, sich aber auch untereinander über ihre Erfahrungen austauschen können. Nach dem Umstieg auf Online-Seminare im Jahr 2020 setzt Volunta nun auf eine Mischung von Präsenz- und eintägigen Online-Veranstaltungen.Die meisten Freiwilligen haben ihren Dienst zum 1. September oder in den Wochen davor begonnen. Aktuell sind aber noch viele Plätze frei. Der Einstieg ins FSJ ist bei Volunta rund ums Jahr möglich. Kurzentschlossene sind herzlich willkommen. Persönliche Beratung und Hospitationstage stellen sicher, dass für jede interessierte Person die passende Einsatzstelle gefunden wird.Bewerbungen unter www.volunta.de/bewerben.Über VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika, Spanien und in die USA. Weitere Informationen auf www.volunta.dePressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 4 50 41 66 23E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5311531