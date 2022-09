Der finnische Energiekonzern Fortum, der Plugsurfing vor über vier Jahren übernommen hatte, verkauft den Berliner eMobility-Dienstleister an den US-amerikanischen Business-Payment-Anbieter Fleetcor Technologies. Der Kaufpreis liegt laut Fortum bei rund 75 Millionen Euro. Unter Fleetcor will Plugsurfing sein Wachstum vorantreiben, weitere Investitionen in seine Produkte und Dienstleistungen tätigen, ...

