Unterföhring (ots) -- 24-Stunden-Kanal Sky Sport Premier League bietet Fans ab sofort breites Spektrum an Livespielen, Shows, Dokumentationen, Magazinen, Archivinhalten sowie Vor- und Nachberichterstattung rund um den englischen Fußball- FC Everton gegen FC Liverpool am Samstagmittag ab 13.20 Uhr auf Sky Sport Premier League- Das "Match of the Week" aus Old Trafford zwischen Manchester United und dem FC Arsenal am Sonntag ab 17.00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric, Raphael Honigstein und Toni Tomic auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD- Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 6. Spieltags der Premier League in voller Länge, sechs davon live- 30 Jahre Premier League: Viele Sonderformate anlässlich des Jubiläums auf Sky Sport Premier League- "Box2Box - Dein Rückblick" montags um 16.00 Uhr auf Sky Sport News und um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League- Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 02. September 2022 - Erfolgreicher und zugleich spektakulärer als der FC Liverpool hätte man die englische Woche nicht nutzen können. Nach dem Saisonfehlstart, inklusive der Niederlage im North West Derby gegen Erzrivale ManUnited, folgte zunächst gegen Aufsteiger AFC Bournemouth ein sagenhaftes 9:0 (!), das zugleich die Einstellung des Premier-League-Rekords bedeutete. Auch das darauffolgende Heimspiel gegen Newcastle United konnten die Reds für sich entscheiden - zwar nicht so torreich, dafür jedoch umso dramatischer. In der 98. Minute erlöste Fabio Carvalho Mannschaft und Fans, in dem er nach einer Ecke aus kurzer Distanz den Ball unter die Latte drosch und für den 2:1-Endstand sorgte. Euphorie und Selbstbewusstsein sollen den LFC nun in den Goodison Park begleiten, der nur eine gute Viertelstunde Fußweg von Anfield entfernt ist. Im Merseyside Derby empfängt der FC Everton die Klopp-Elf und hofft jedoch seinen ersten Saisonsieg einzufahren. Zuletzt spielten die Toffees dreimal in Folge 1:1.Spitzenreiter FC Arsenal zu Gast im Old Trafford: Das "Match of the Week" am SonntagnachmittagDen perfekten Saisonstart und darüber hinaus feiert derweil der FC Arsenal, konnten die Gunners schließlich unter der Woche den mittlerweile sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. Großen Anteil am Arsenal-Aufschwung hat unter anderem Neuzugang Gabriel Jesus, der auch gegen Aston Villa zum zwischenzeitlichen 1:0 traf. Nun geht es jedoch ins Old Trafford zu Manchester United, das seit dem Sieg im North West Derby über Liverpool einen Lauf hat und sich aus seiner prekären Situation befreien konnte. Zuletzt bezwangen die Red Devils - dank des Ex-Dortmunders Jadon Sancho - Leicester City mit 1:0 und fuhren den dritten Sieg in Folge ein.Die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein begrüßen gemeinsam mit Toni Tomic die Zuschauer am Sonntag ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Premier League zum "Match of the Week" zwischen Manchester United und dem FC Arsenal, das Sky Q Kunden zusätzlich in UHD genießen können.Sky zeigt am Wochenende alle zehn Partien des 6. Spieltags der Premier League in voller Länge, sechs davon live.Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in DeutschlandSky Deutschland bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (https://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/sky-sport-paket-169407) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Premier League live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Premier League und die WSL Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de (https://skyticket.sky.de/)). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Der 6. Spieltag der Premier League bei Sky:Freitag:13.00 Uhr: "Premier League Stories: Patrick Vieira" auf Sky Sport Premier LeagueSamstag:13.20 Uhr: FC Everton - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: FC Chelsea - West Ham United live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Fulham live auf Sky Sport 718.20 Uhr: Aston Villa - Manchester City live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14.50 Uhr: Brighton & Hove Albion - Leicester City live auf Sky Sport Premier League17.00 Uhr: "Match of the Week": Manchester United - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHDMontag:16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport NewsÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis.