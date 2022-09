Eine interessante Chartkonstellation ist aktuell bei Cancom zu finden. Die Aktie des IT-Dienstleisters hat seit Jahresbeginn rund die Hälfte an Wert verloren. Ursächlich dafür ist die Entwicklung im ersten Halbjahr: Der Umsatz sank um 6,2 % auf 596 Mio. € und das EBIT ging um 10,9 % auf 28,8 Mio. € zurück. Um 28 € hat die Aktie eine solide Unterstützung. Auf diesem Niveau hat der Wert in der Vergangenheit mehrmals wieder nach oben gedreht. Die fundamentalen Rahmendaten passen. Bei Cancom geht es um Beratung, Umsetzung, Service sowie den Betrieb von IT-Systemen. Die durchwachsenen Zahlen im ersten Halbjahr sind vor allem auf den Bereich IT-Solutions zurückzuführen, der unter der mangelnden Verfügbarkeit von IT-Komponenten litt. Das für die Marge wichtige Cloud-Geschäft blieb mit einem Umsatzplus von rd. 28 % dagegen auf Wachstumskurs. Mit entspannten Lieferketten sollte die zweite Jahreshälfte also besser ausfallen.



Markus Horntrich, Frankfurter Börsenbrief



