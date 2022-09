Nachdem die Testphase des E-Rezepts am 31. August erfolgreich abgeschlossen wurde - und bis heute bundesweit nahezu 200.000 elektronische Rezepte eingelöst wurden -, ist der stufenweise bundesweite Roll-out des elektronischen Rezepts am 1. September offiziell gestartet.Die Shop Apotheke Europe schaut der nächsten Phase, die in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe begonnen hat, positiv entgegen. Seit 1. September 2022 müssen alle Apotheken bundesweit E-Rezepte annehmen; Die Shop Apotheke Europe ...

